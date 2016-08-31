В аэропортах Москвы отменены более 30 авиарейсов

24 рейса задерживаются
В аэропортах Москвы отменен 31 рейс, еще 24 задерживаются. Соответствующая информация размещена на сервисе «Яндекс.Расписания».
В международном аэропорту Шереметьево отменено 18 рейсов, один задерживается. В Домодедово отменено 12 рейсов, 13 задерживаются. Во Внуково отменен один рейс.
По данным Гидрометцентра России, в среду на территории Москвы и Московской области установлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщает RNS.
Напомним, во вторник в Москве и Московской области прошла сильная гроза с дождем и ветром с порывами до 15–20 м/с. В некоторых районах выпал крупный град.
Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное штормовое предупреждение в связи с предполагаемым повалом деревьев, повреждениями линий электропередачи и повреждением слабо укрепленных рекламных конструкций из-за ливня с грозой и сильными порывами ветра.
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