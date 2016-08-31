Новости, деловые новости - Известия
Среда,
31 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В аэропортах Москвы отменены более 30 авиарейсов

24 рейса задерживаются

В аэропортах Москвы отменен 31 рейс, еще 24 задерживаются. Соответствующая информация размещена на сервисе «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту Шереметьево отменено 18 рейсов, один задерживается. В Домодедово отменено 12 рейсов, 13 задерживаются. Во Внуково отменен один рейс.

По данным Гидрометцентра России, в среду на территории Москвы и Московской области установлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщает RNS.

Напомним, во вторник в Москве и Московской области прошла сильная гроза с дождем и ветром с порывами до 15–20 м/с. В некоторых районах выпал крупный град.

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное штормовое предупреждение в связи с предполагаемым повалом деревьев, повреждениями линий электропередачи и повреждением слабо укрепленных рекламных конструкций из-за ливня с грозой и сильными порывами ветра. 

Написать комментарий
Известия // среда, 31 августа 2016 года

В аэропортах Москвы отменены более 30 авиарейсов

24 рейса задерживаются

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Максим Кононенко

журналист

Все мнения

Мнение

Дмитрий де Кошко

французский журналист

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке