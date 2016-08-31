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ГИБДД: треть переходов у школ не отвечает требованиям безопасности

В органы прокуратуры уже направлено более тысячи материалов о фактах бездействия ответственных лиц по устранению выявленных недостатков

Перед началом учебного года подразделения Госавтоинспекции проверили пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. В результате проверки было установлено, что количество переходов, на которых отсутствуют пешеходные ограждения, искусственное освещение и светофоры, не меняется в течение года. Отмечается, что на более чем 4 тыс. переходах отсутсвует или плохо видна зебра, неправильно применены дорожные знаки, обозначающие пешеходный переход.

Причиной данного положения вещей являются ошибочные действия владельцев автомобильных дорог. В органы прокуратуры уже направлено более тысячи материалов о фактах бездействия ответственных лиц по устранению выявленных недостатков.

«На сегодняшний день из 46,3 тыс. пешеходных переходов 15 тыс. экспортируются с нарушениями нормативных и технических актов в области безопасности дорожного движения» — сообщается на сайте ГИБДД.

Помимо состояния проезжей части вблизи школ, подразделения ГИБДД также проверили наличие специализированных классов и уголков безопасности по правилам дорожного движения, помогающих школьникам ориентироваться на проезжей части и соблюдать меры безопасности.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

ГИБДД: треть переходов у школ не отвечает требованиям безопасности

В органы прокуратуры уже направлено более тысячи материалов о фактах бездействия ответственных лиц по устранению выявленных недостатков

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