Трое мужчин с оружием угнали в Москве Land Cruiser у гражданина Египта

Сумма материального ущерба оценивается в 1,5 млн рублей
В Москве трое вооруженных мужчин угнали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado у гражданина Египта. Угрожая владельцу внедорожника пистолетом и ножом, они высадили его из автомобиля и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Сообщается, что инцидент произошел поздно вечером во вторник на северо-востоке столицы.
«На службу «02» в 21.53 поступило сообщение о том, что трое неизвестных на Алтуфьевском шоссе сели в припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado под управлением гражданина, и, угрожая предметами похожими на пистолет и нож, высадили его из машины и на ней скрылись», — цитирует «РИА Новости» представителя ведомства.
Сумма материального ущерба оценивается в 1,5 млн рублей, сообщает РЕН ТВ. Правоохранительные органы ведут поиск подозреваемых.
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