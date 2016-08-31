Польша не пускает беженцев из Чечни, потому что там нет войны

Польша не впустит на свою территорию чеченских мигрантов, находящихся в лагере на польско-белорусской границе и требующих статуса беженцев, заявил глава МВД страны Мариуш Блащак. Он подчеркнул, что сейчас в Чечне «нет никакой войны», а сложившуюся ситуацию назвал «попыткой создать новый маршрут для миграции мусульман в Европу».



«Мы не поддадимся давлению тех, кто желает кризиса миграции. Наша политика совершенно иная. Польская граница запечатана», — заявил министр в интервью телеканалу ТВН24.

Блащак сказал, что Варшава выступает за то, чтобы помогать пострадавшим и старается оказать финансовую поддержку беженцам в лагерях. Но Польша также оберегает внешнюю границу Европейского союза, отметил он.



«Пока я занимаю пост министра внутренних дел, мы не будем рисковать, пуская в Польшу террористическую угрозу», — подчеркнул глава польского МВД.

Ранее появилась информация, что в Белоруссии на границе с Польшей разбили лагерь 200 эмигрантов из Чечни, которые хотят попасть на территорию Евросоюза, но получили отказ от польских пограничников.

29 августа замглавы польского МИДа Конрад Шиманьский заявил, что политика перемещения беженцев в рамках Евросоюза не имеет смысла, поскольку надо в первую очередь останавливать миграционную волну, а это возможно только при усилении внешних границ ЕС.



Напомним, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в сентябре 2015 года официально предложил странам Евросоюза на основе обязательных квот дополнительно принять в ближайшие два года в общей сложности 160 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.



12 июля сообщалось, что, согласно результатам опроса, проведенного американским Pew Research Center, большая часть европейцев считает, что приток мигрантов увеличивает вероятность проведения террористических актов в странах Евросоюза. Такую точку зрения высказали 56% респондентов.



По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 млн мигрантов.

