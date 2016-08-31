Турция ждет в сентябре 700 тыс. россиян

Данные турецкой Платформы туроператоров, согласно которым около 700 тыс. туристов из России могут приехать в Турцию в первые недели сентября, приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) в среду.



«Платформа туроператоров ожидает восстановления около 15% потерь в этом сегменте рынка в первые недели сентября», — также говорится в сообщении.



Ранее Росавиация согласовала первые заявки авиакомпаний РФ на чартеры в Турцию. Первые чартеры выполнит 3 сентября «Азур Эйр».



Напомним, что Москва получила от Анкары гарантии усиления мер безопасности в аэропортах республики в связи в возобновлением чартерного авиасообщения между странами.



Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, корректирующий меры в отношении Турции. Напрямую были отменены два ограничения — рекомендация воздерживаться от продажи туров на курорты Турецкой Республики и запрет на чартерные авиаперевозки в эту страну.

Напомним, авиасообщение между двумя странами было приостановлено после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. 28 июня президент республики Реджеп Эрдоган отправил в Кремль послание, в котором извинился за инцидент и выразил заинтересованность в налаживании отношений двух государств.

