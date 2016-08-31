Путин считает, что филиал Нахимовского училища нужен еще и в Мурманске

Президент России Владимир Путин удовлетворен тем, как организованы учеба и быт в филиалах Санкт-Петербургского Нахимовского военного училища, созданных в Севастополе и Владивостоке, и отметил важность создания такого филиала в Мурманске.



Напомним, что президент Путин начал рабочую поездку во Владивосток с посещения Нахимовского училища.



«Уверен, вы с честью продолжите традиции военного образования, настоящей школы мужества и патриотизма. Нахимовское училище дало путевку в жизнь тысячам молодых людей, многие из которых связали свою жизнь с Военно-морским флотом России», — передает ТАСС слова Владимира Путина.



По его словам, выпускников училища всегда отличали безупречная выучка, дисциплина, преданность морскому братству, способность решать боевые задачи в любых самых сложных условиях. Также глава государства поздравил нахимовцев с наступающим 1 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава России Владимир Путин 31 августа отправится на Дальний Восток, где в период до 3 сентября примет участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний, а также встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Республики Корея Пак Кын Хе на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).



«Будет очень многогранная поездка», — отметил Песков.