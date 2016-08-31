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Путин считает, что филиал Нахимовского училища нужен еще и в Мурманске

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Президент начал поездку во Владивосток с посещения отделения петербургского военно-морского училища и встречи с его воспитанниками

Президент России Владимир Путин удовлетворен тем, как организованы учеба и быт в филиалах Санкт-Петербургского Нахимовского военного училища, созданных в Севастополе и Владивостоке, и отметил важность создания такого филиала в Мурманске.

Напомним, что президент Путин начал рабочую поездку во Владивосток с посещения Нахимовского училища.

«Уверен, вы с честью продолжите традиции военного образования, настоящей школы мужества и патриотизма. Нахимовское училище дало путевку в жизнь тысячам молодых людей, многие из которых связали свою жизнь с Военно-морским флотом России», — передает ТАСС слова Владимира Путина. 

По его словам, выпускников училища всегда отличали безупречная выучка, дисциплина, преданность морскому братству, способность решать боевые задачи в любых самых сложных условиях. Также глава государства поздравил нахимовцев с наступающим 1 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава России Владимир Путин 31 августа отправится на Дальний Восток, где в период до 3 сентября примет участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний, а также встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Республики Корея Пак Кын Хе на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Будет очень многогранная поездка», — отметил Песков.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Путин считает, что филиал Нахимовского училища нужен еще и в Мурманске

Президент начал поездку во Владивосток с посещения отделения петербургского военно-морского училища и встречи с его воспитанниками

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