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СК Якутии начал проверку по факту обрушения шахты в Оймяконском районе

Тело одного горняка извлекли из-под завалов

Следственный комитет СК РФ по Республике Саха (Якутия) проводит доследственную проверку по факту обрушения шахты в Оймяконском районе в среду. Из-под завалов было извлечено тело одного горняка, который погиб при обрушении горной породы.

Обвал произошел на глубине 100 м, сообщает РЕН ТВ.

«По уточненным данным, в штреке шахты находилась рабочая смена в составе 27 человек, из них два человека находились в месте обвала и 25 — в других выработках. После обвала все самостоятельно вышли на поверхность. В результате под завалом пострадал один человек», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы управления МЧС по республике.

Для ликвидации последствий обрушения были привлечены четыре единицы техники и 18 человек, МЧС России задействовало трех человек личного состава и одну единицу техники.

Сообщается, что ЧП не повлияло на технологический процесс, работа шахты не останавливалась.

Между тем золотодобывающая компания Nordgold Алексея Мордашова с активами в России, Африке, Казахстане и Америке после выхода на проектную мощность рудника «Гросс» в Якутии рассчитывает выйти на стабильную добычу на уровне не менее 1 млн унций золота в год. Запуск в эксплуатацию рудника запланирован на начало 2018 года. Читайте об этом в материале «Известий»:

Nordgold Алексея Мордашова снижает добычу золота

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

СК Якутии начал проверку по факту обрушения шахты в Оймяконском районе

Тело одного горняка извлекли из-под завалов

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