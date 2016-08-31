Суд оставил Шакро Молодого под стражей до 15 ноября

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты «вора в законе» Захария Калашова по кличке Шакро Молодой, продлив срок содержания под стражей до 15 ноября.



«Постановление Тверского районного суда от 9 августа о продлении срока содержания под стражей в отношении Захария Калашова оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — цитирует агентство городских новостей «Москва» решение судьи.

Напомним, 9 августа в соответствии с решением Тверского суда города Москвы арест криминального авторитета Захария Калашова, обвиняемому по делу о вымогательстве 8 млн рублей, возбужденному после перестрелки в кафе Elements на ул. Рочдельская в декабре 2015 года, был продлен на три месяца. Срок расследования по делу продлен до 15 ноября.



Оперативники задержали неоднократно судимого «вора в законе» Захария Калашова в Москве 12 июля. Он подозревается в причастности к убийству двух человек во время перестрелки возле ресторана и вымогательстве.



В конфликте принимали участие 10 человек. По данным следствия, пятеро мужчин в результате стрельбы были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести, двое из них впоследствии скончались.



19 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) России забрала у полиции расследование уголовного дела криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец о резонансной перестрелке на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Койчуков, по мнению следствия, руководил структурным подразделением в ОПГ Шакро Молодого.



24 августа сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно со следователями ГСУ столичной полиции обезвредили ОПГ, действовавшую от имени «вора в законе» Захария Калашова. В преступную группировку входили сотрудники ЧОП «Защитник».



26 августа Тверской суд Москвы арестовал учредителя и замдиректора ЧОП «Защитник», бывшего сотрудника ФСО России Александра Голубева, вице-президента Союза десантников России и фактического руководителя охранного предприятия Батыра Бекмурадова, сотрудников ЧОПа Алексея Максимова, Вадима Прохорова, Зелимхана Патиева и Яна Сорокина.

По версии следствия, они жестоко избили предпринимателя Льва Гарамова, требуя от него 10 млн рублей.

