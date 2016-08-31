Сбербанк запускает «Мир»

Первые пластиковые карты национальной платежной системы «Мир» появятся в Сбербанке уже в сентябре 2016 года. Тираж будет ограничен. В октябре карты станут доступны во всех отделениях банка.

Ранее, 30 августа, глава Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам, что функционал карт «Мир» пока не позволяет запускать на их базе проекты крупнейшего российского банка. Однако к концу 2016 года карты станут более функциональны и Сбербанк сможет использовать платежную систему «Мир», а не, например, MasterCard, в своих проектах.

«К концу года 50% наших POS-терминалов и все банкоматы будут принимать карты «Мир»,— передает сообщение пресс-службы банка «РИА Новости».

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система, созданная летом 2014 года.



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