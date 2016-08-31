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В Московской области убит адвокат

Следователи рассматривают несколько версий преступления

По факту убийства мужчины, зарегистрированного в реестре адвокатов Ростовской области, было возбуждено уголовное дело. Предположительно, убийство совершено из пневматического оружия.

Тело мужчины было обнаружено 30 августа прохожими возле подъезда дома в поселке Оболенский Серпуховского района. По данным судебно-медицинского эксперта, смерть наступила от слепого пулевого ранения грудной клетки. Следователи рассматривают две версии преступления в качестве приоритетных: убийство из-за личной неприязни или в связи с профессиональной деятельностью.

В настоящий момент уже проведен осмотр места происшествия и квартиры, в которой проживал убитый.

«Накануне гибели каких-либо опасений за свою жизнь мужчина не высказывал, врагов не имел», — сообщает «РИА Новости»

По делу назначены судебно-медицинская и медико-криминалистическая экспертизы.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

В Московской области убит адвокат

Следователи рассматривают несколько версий преступления

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