Турецкие власти утвердили 63 чартера в неделю из России в Анталью

Главное управление гражданской авиации Турции выдало разрешение на выполнение 63 еженедельных рейсов в Анталью из России.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на официальный аккаунт управления в сети Twitter.

Как накануне писали «Известия», Росавиация согласовала заявки от авиакомпаний на выполнение чартерных перевозок в Турции. Первые туристы смогут оправиться на отдых уже 3 сентября. При этом, по прогнозам министра транспорта России Максима Соколова, полный турпоток возможно будет восстановить в 2017 году. В этом же сезоне турецкие курорты смогут посетить около 200 тыс. россиян.

Напомним, чартеры между Россией и Турцией были приостановлены по инициативе РФ после того, как 24 ноября 2015 года турецкие ВС сбили российский бомбардировщик Су-24. В результате инцидента погиб командир судна Олег Пешков, штурману Константину Мурахтину удалось спастись.

В конце июня текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Москву послание, в котором извинился за происшествие и выразил заинтересованность в налаживании отношений между государствами. После встречи с Эрдоганом, которая прошла 9 августа в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин сообщил, что чартерные перелеты будут возобновлены в ближайшее время.