Песков: из-за Киева нет прогресса в разрешении конфликта в Донбассе

Украина не продвинулась в реализации Минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России
Киев по-прежнему не реализует Минские договоренности, и какого-либо прогресса в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины нет, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По украинским делам прогресс не ощущается. По-прежнему можно выразить сожаление в связи с отсутствием какого-либо прогресса со стороны Киева в реализации Минских договоренностей», — сказал Песков.
Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил, что отмечает ухудшение ситуации на Украине и рассчитывает на возобновление дискуссий в «нормандском формате» по конфликту на юго-востоке страны. Кроме того, Олланд сказал, что сожалеет о санкциях против России и надеется, что ситуация изменится.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после переворота и отстранения от власти законно избранного президента Виктора Януковича на Украине в феврале 2014 года.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 9,5 тыс. человек.
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