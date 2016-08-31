Новости, деловые новости - Известия
Среда,
31 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Песков: из-за Киева нет прогресса в разрешении конфликта в Донбассе

Украина не продвинулась в реализации Минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России

Киев по-прежнему не реализует Минские договоренности, и какого-либо прогресса в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины нет, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По украинским делам прогресс не ощущается. По-прежнему можно выразить сожаление в связи с отсутствием какого-либо прогресса со стороны Киева в реализации Минских договоренностей», — сказал Песков.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил, что отмечает ухудшение ситуации на Украине и рассчитывает на возобновление дискуссий в «нормандском формате» по конфликту на юго-востоке страны. Кроме того, Олланд сказал, что сожалеет о санкциях против России и надеется, что ситуация изменится.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после переворота и отстранения от власти законно избранного президента Виктора Януковича на Украине в феврале 2014 года.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 9,5 тыс. человек. 

Написать комментарий
Известия // среда, 31 августа 2016 года

Песков: из-за Киева нет прогресса в разрешении конфликта в Донбассе

Украина не продвинулась в реализации Минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Пироженко

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Михеев

политолог

Все мнения

Мнение

Аджар Куртов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке