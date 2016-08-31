Песков прокомментировал заявление Штайнмайера о возвращении РФ в G8

Москва удовлетворена форматом G20, так как он наиболее полно отражает расстановку сил и дает России максимальные возможности для раскрытия своего потенциала. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами в среду.

«Что касается «восьмерочной» проблематики, то главным здесь, наверное, является то, что в Москве удовлетворены форматом «двадцатки», который позволяет получать наиболее полный срез ведущих экономик мира на происходящие процессы», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, то формат G20 отражает расстановку сил и позволяет России наиболее полно раскрывать свой потенциал.

Как ранее в среду писали «Известия», за возвращение России в G8 высказался министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По словам главы МИД ФРГ, возвращение возможно в случае прогресса в урегулировании в Сирии и Донбассе.

Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова называла абсурдом выдвижение каких бы то ни было условий для возвращения РФ в G8. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. Дмитрий Песков ранее уже отмечал, что интерес России к «восьмерке» уменьшился, а G20 является «более дееспособным форматом».

Напомним, G8 прекратила свое существование в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры «семерки» отказались участвовать в саммите G8, который должен был пройти в Сочи. Вместо этого в бельгийском Брюсселе был проведен саммит G7, в котором участвовали Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада .



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