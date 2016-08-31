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Песков прокомментировал возможность встречи лидеров РФ и США на G20

По словам официального представителя Кремля, отдельной встречи между Владимиром Путиным и Бараком Обамой на данный момент не запланировано, но обмен мнениями по сирийскому вопросу, вероятно, состоится

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вероятность переговоров глав России и США на саммите «двадцатки», который состоится в китайском Ханчжоу 4–5 сентября.

По его словам, отдельной полноформатной встречи между Владимиром Путиным и Бараком Обамой на данный момент не запланировано. При этом, отметил Песков, с большой долей вероятности президенты РФ и США будут иметь возможность переговорить на полях саммита.

Официальный представитель Кремля также предположил, что темой обсуждения станет сирийский конфликт.

Как ранее сообщали «Известия», на саммите «двадцатки», который состоится в КНР, предполагается проведение ряда двусторонних контактов Владимира Путина с главами государств и правительств стран — участниц форума. В частности, президент России встретится с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Песков прокомментировал возможность встречи лидеров РФ и США на G20

По словам официального представителя Кремля, отдельной встречи между Владимиром Путиным и Бараком Обамой на данный момент не запланировано, но обмен мнениями по сирийскому вопросу, вероятно, состоится

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