Песков прокомментировал возможность встречи лидеров РФ и США на G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вероятность переговоров глав России и США на саммите «двадцатки», который состоится в китайском Ханчжоу 4–5 сентября.



По его словам, отдельной полноформатной встречи между Владимиром Путиным и Бараком Обамой на данный момент не запланировано. При этом, отметил Песков, с большой долей вероятности президенты РФ и США будут иметь возможность переговорить на полях саммита.



Официальный представитель Кремля также предположил, что темой обсуждения станет сирийский конфликт.

Как ранее сообщали «Известия», на саммите «двадцатки», который состоится в КНР, предполагается проведение ряда двусторонних контактов Владимира Путина с главами государств и правительств стран — участниц форума. В частности, президент России встретится с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

