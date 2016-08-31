Адвокат: экстрадиция Миронову не грозит

Гражданин России в США выдан не будет
Экстрадиция российскому гражданину Сергею Миронову, задержанному ранее в Армении по запросу США, уже не грозит. Об этом заявил адвокат россиянина Карен Нерсесян.
Он добавил, что этого не произойдет даже если американская сторона предъявит свои доказательства по обвинениям, а армянская прокуратура подаст апелляцию.
«Если же у американской стороны есть какие-либо вопросы, они должны будут отправить материалы дела в Россию», — сказал адвокат.
Напомним, тридцатилетний москвич Сергей Миронов был задержан в Армении по запросу США. Он был объявлен в международный розыск по подозрению в торговле оружием. Позже суд освободил его.
Как ранее заявил Карен Нерсесян, Соединенные Штаты Америки хотят добиться экстрадиции гражданина России Сергея Миронова из-за попытки приобретения им охотничьего прибора ночного видения, который не является военным оборудованием. Защитник также заявил, что вместо прибора агенты ЦРУ переслали Миронову ящики, «набитые всякой дрянью».
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