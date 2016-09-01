Евгений Трефилов согласился продолжить работу со сборной России

60-летний наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сохранит свой пост после победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. По информации «Известий», Трефилов и президент федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев уже достигли устной договоренности по этому вопросу. Официально об этом будет объявлено 2 сентября, по окончании заседания исполкома ФГР.

— На заседании исполкома тренеры всех сборных будут отчитываться о проделанной работе, — рассказал «Известиям» источник в ФГР. — Будет заслушан и доклад Евгения Трефилова. После победы на Олимпиаде многие думали, что Евгений Васильевич возьмет паузу в работе со сборной и сосредоточится на деятельности в клубе. Однако он сам выразил желание продолжить тренировать национальную команду. Трефилов будет готовить женскую сборную к чемпионату Европы-2016 и продлит контракт с Министерством спорта РФ на 2017 год. Стоит отметить, что в отличие от футбола игроки и тренеры гандбольной сборной находятся на ставке в Минспорта. ФГР обеспечивает спортсменов экипировкой, а также организует и оплачивает все перелеты и сборы.

В целом Трефилов недоволен ситуацией в российском гандболе. По словам титулованного тренера, в России только четыре достойных гандбольных спортшколы: в Тольятти, Астрахани, Волгограде и Краснодаре. Поэтому ведущие российские клубы приглашают на дефицитные позиции иностранных игроков и тем самым, как считает Трефилов, вредят национальной команде.



— Я ограничен в выборе, — рассказал «Известиям» Евгений Трефилов. — После Рио команду покинут многие возрастные игроки, наши ветераны. Кто придет на их место? Честно, я пока не вижу подходящих кандидатов им на замену. Во многом это связано с засильем легионеров. Нашим практически не дают играть. Почему-то мы наигрываем в чемпионате России гандболисток для других сборных. Зачем? Кому это нужно?

Как отмечает источник в ФГР, решение Трефилова остаться в национальной команде связано с фигурой Сергея Шишкарева. За 1,5 года совместной работы у тренера и функционера сложились доверительные отношения.

— С первого дня я пытался выстроить с Трефиловым доверительные, партнерские отношения, — отмечал в интервью «Известиям» Сергей Шишкарев. — Чтобы он верил, что федерация его искренне поддерживает и создаст ему лучшие условия для работы. В профессиональном и человеческом плане он эту поддержку почувствовал.

Вместе с Шишкаревым Трефилов решил реализовать еще один проект. В межсезонье тренер покинул пост наставника чемпионов России 2016 года — команды «Астраханочка» — и присоединился к клубу «Кубань», который финансирует группа компаний «Дело» (президентом компании является Сергей Шишкарев. — «Известия»).

Генеральным директором «Кубани» стал Олег Забара, один из основных организаторов сочинского этапа Гран-при России по автогонкам в классе «Формула-1».

— Я намерен обеспечивать стабильную работу клуба по всем направлениям, — отметил «Известиям» Забара. — Я не лезу в спортивную часть, но сделаю так, чтобы тренер и игроки не думали ни о каких бытовых проблемах. Также необходимо решить вопрос продвижения гандбола в Краснодаре — чтобы наши мероприятия проходили на высоком уровне, повысилось посещаемость, а потенциальные спонсоры решили сотрудничать с нами. Могу сказать, что Евгений Васильевич уже находится в клубе. На следующий день после приема у президента России Владимира Путина он приехал на Кубок губернатора в Астрахань и сразу принялся за работу. Можно сказать, что у него не было ни одного выходного. В клубе никто не против того, что Трефилов будет совмещать тренерские посты в «Кубани» и сборной. Там он на своем месте и уже добился впечатляющих результатов.

Интересно, что Трефилов выиграл со сборной России все самые престижные трофеи в женском гандболе (Олимпийские игры-2016 и четыре чемпионата мира), за исключением чемпионата Европы. В 2000 и 2008 годах национальная команда под его руководством завоевывала бронзу, а в 2006 году осталась в шаге от золота, уступив в финале команде Норвегии (24:27). Чемпионат Европы-2016 пройдет в Швеции с 4 по 18 декабря.