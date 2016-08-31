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Медведев: 17 млн россиян живут в зоне «экологических горячих точек»

Премьер-министр призвал в 2017 году начать системную расчистку

Более 17 млн россиян живут в зоне «экологических горячих точек», прежде всего мусорных свалок. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2017 году нужно начать расчистку.

По словам главы кабмина, наибольшую угрозу для окружающей среды представляют огромные мусорные полигоны и свалки промышленных отходов. В зоне их негативного воздействия проживают более 17 млн человек.

«Важно не только разобраться с накопленными загрязнениями, но и выработать совместно с бизнесом, с промышленностью, с экспертами систему мер, которая позволит впредь не накапливать эти отходы или минимизировать такое накопление», — сказал Медведев на заседании президиума президентского совета про стратегическому развитию.

Ранее Минприроды России назвало девять городов с самой плохой экологической ситуацией. В антирейтинг вошли Москва, Дзержинск, Магнитогорск, Красноярск, Челябинск, Екатеринбург, Иркутск, Норильск и Чита.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Медведев: 17 млн россиян живут в зоне «экологических горячих точек»

Премьер-министр призвал в 2017 году начать системную расчистку

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