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В Турции хотят разрешить расплачиваться российскими рублями

Эта мера может помочь быстро восстановить турпоток из России

Российские туристы смогут расплачиваться рублями в Турции, заявил министр экономики Турции Нихата Зайбекчи. Данная мера предназначена для быстрого восстановления туристического потока. 

«Россияне должны платить в Турции рублями», — заявил Нихат Зайбекчи на российско-турецком медиафоруме в Анталье. Его слова цитирует «Интерфакс».

Турция и РФ также обсуждают применение российского рубля в торговле между двумя странами, передает Fortune Türkiye. По словам турецкого министра экономики Нихата Зайбекчи, турки, в свою очередь, смогут расплачиваться на территории России лирами.

Зайбекчи рассказал, что туристический поток к июлю 2016 года упал на 70–80% и теперь необходимы срочные меры для его восстановления и превышения.  Сообщается, что в этом году Турция потеряла $840 млн из-за отсутствия российских туристов.

Напомним, что главное управление гражданской авиации Турции выдало разрешение на выполнение 63 еженедельных рейсов в Анталью из России.

Как ранее сообщалось, 28 августа правительство России отменило запрет на чартерные воздушные перевозки между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Документ отменяет действие постановления от 30 ноября 2015 года, которое запретило российским авиакомпаниям осуществлять чартеры в Турцию.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

В Турции хотят разрешить расплачиваться российскими рублями

Эта мера может помочь быстро восстановить турпоток из России

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