В Турции хотят разрешить расплачиваться российскими рублями

Эта мера может помочь быстро восстановить турпоток из России
Российские туристы смогут расплачиваться рублями в Турции, заявил министр экономики Турции Нихата Зайбекчи. Данная мера предназначена для быстрого восстановления туристического потока.
«Россияне должны платить в Турции рублями», — заявил Нихат Зайбекчи на российско-турецком медиафоруме в Анталье. Его слова цитирует «Интерфакс».
Турция и РФ также обсуждают применение российского рубля в торговле между двумя странами, передает Fortune Türkiye. По словам турецкого министра экономики Нихата Зайбекчи, турки, в свою очередь, смогут расплачиваться на территории России лирами.
Зайбекчи рассказал, что туристический поток к июлю 2016 года упал на 70–80% и теперь необходимы срочные меры для его восстановления и превышения. Сообщается, что в этом году Турция потеряла $840 млн из-за отсутствия российских туристов.
Напомним, что главное управление гражданской авиации Турции выдало разрешение на выполнение 63 еженедельных рейсов в Анталью из России.
Как ранее сообщалось, 28 августа правительство России отменило запрет на чартерные воздушные перевозки между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Документ отменяет действие постановления от 30 ноября 2015 года, которое запретило российским авиакомпаниям осуществлять чартеры в Турцию.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.