Новости, деловые новости - Известия
Среда,
31 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Против избившего врача в Подмосковье мужчины возбуждено уголовное дело

Ранее СК инициировал проверку по факту инцидента

В отношении мужчины, который избил врача-рентгенолога в больнице подмосковного города Орехово-Зуево, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил представитель ГУ МВД по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — приводит его слова агентство ТАСС.

По информации правоохранителей, нападение на рентгенолога было совершено во вторник, 30 августа. Подозреваемый привел в больницу свою сестру и некоторое время находился в очереди на прием, но потом посчитал, что ждет слишком долго. Мужчина набросился на врача и несколько раз ударил его. Через несколько часов после инцидента он был задержан.

Как ранее писали «Известия», ГСУ СК России по Московской области инициировало проверку по факту избиения. В ведомстве уточнили, что в последнее время участились случаи избиения врачей при исполнении ими своих должностных обязанностей, получившие широкий общественный резонанс.

Написать комментарий
Известия // среда, 31 августа 2016 года

Против избившего врача в Подмосковье мужчины возбуждено уголовное дело

Ранее СК инициировал проверку по факту инцидента

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Максим Кононенко

журналист

Все мнения

Мнение

Дмитрий де Кошко

французский журналист

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке