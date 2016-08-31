Против избившего врача в Подмосковье мужчины возбуждено уголовное дело

В отношении мужчины, который избил врача-рентгенолога в больнице подмосковного города Орехово-Зуево, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил представитель ГУ МВД по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — приводит его слова агентство ТАСС.

По информации правоохранителей, нападение на рентгенолога было совершено во вторник, 30 августа. Подозреваемый привел в больницу свою сестру и некоторое время находился в очереди на прием, но потом посчитал, что ждет слишком долго. Мужчина набросился на врача и несколько раз ударил его. Через несколько часов после инцидента он был задержан.

Как ранее писали «Известия», ГСУ СК России по Московской области инициировало проверку по факту избиения. В ведомстве уточнили, что в последнее время участились случаи избиения врачей при исполнении ими своих должностных обязанностей, получившие широкий общественный резонанс.