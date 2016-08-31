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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на недопуск к Играм

Ранее стало известно, что, помимо Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, российских спортсменов не допустят и к Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение о недопуске российских паралимпийцев к Играм в Рио-де-Жанейро. Об этом говорится в официальном релизе инстанции.

Ранее «Известия» сообщали, что решение Международного паралимпийского комитета (IPC) влечет за собой недопуск россиян и на Паралимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Напомним, 7 августа президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен заявил, что российские паралимпийцы отстранены от Игр-2016, а ПКР лишен членства в организации. Паралимпийский комитет России 15 августа опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако апелляция была отклонена.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Россия организует специальные соревнования для паралимпийцев, которые не получили возможности выступить в Бразилии.

Напомним, Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет 7–18 сентября.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на недопуск к Играм

Ранее стало известно, что, помимо Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, российских спортсменов не допустят и к Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане

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Сергей Лисин

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