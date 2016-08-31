Самир Насри перешел в «Севилью» на правах аренды

Французский полузащитник Самир Насри перешел в «Севилью» из «Манчестер Сити» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.



Финансовые подробности сделки не уточняются. Испанский клуб по условиям аренды не получил право выкупа футболиста по окончании срока соглашения.



Арендное соглашение по 29-летнему хавбеку рассчитано на один сезон, до 30 июня 2017 года.



Из-за проблем со здоровьем в прошлом сезоне Насри сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил два гола, сделав три голевые передачи. В матче с «Вест Хэмом» в текущем розыгрыше чемпионата Англии он провел 15 минут, пишет «Спорт-Экспресс».



Насри прошел в «Севилье» медицинское обследование.



Читайте также:

Александр Рязанцев может перейти в «Ростов»

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

