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Самир Насри перешел в «Севилью» на правах аренды

Финансовые подробности сделки не уточняются

Французский полузащитник Самир Насри перешел в «Севилью» из «Манчестер Сити» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

Финансовые подробности сделки не уточняются. Испанский клуб по условиям аренды не получил право выкупа футболиста по окончании срока соглашения.

Арендное соглашение по 29-летнему хавбеку рассчитано на один сезон, до 30 июня 2017 года.

Из-за проблем со здоровьем в прошлом сезоне Насри сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил два гола, сделав три голевые передачи. В матче с «Вест Хэмом» в текущем розыгрыше чемпионата Англии он провел 15 минут, пишет «Спорт-Экспресс».

Насри прошел в «Севилье» медицинское обследование.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Самир Насри перешел в «Севилью» на правах аренды

Финансовые подробности сделки не уточняются

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Сергей Лисин

спортсмен

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