Владимир Гранат подписал контракт с «Ростовом» на три года

По информации «Известий», 29-летний российский защитник Владимир Гранат, ранее выступавший за московский «Спартак», перешел в «Ростов». Несколько часов назад футболист поставил подпись под соглашением с донской командой. Срок контракта — три года. Уже в самое ближайшее время о трансфере Граната, доставшегося «Ростову» бесплатно, будет объявлено официально.

Официальный представитель Владимира Граната Михаил Череповский не стал опровергать эту информацию.

— Пока еще рано что-либо говорить, — сказал «Известиям» агент футболиста. — Необходимо набраться терпения и еще немного подождать. Через пару часов всё узнаете.

Напомним, ранее «Известия» первыми сообщили о том, что Владимир Гранат находится в сфере интересов «Ростова» и может продолжить карьеру в донском клубе.

Гранат перешел в «Спартак» летом 2015 года на правах свободного агента после того, как истек срок действия его контракта с московским «Динамо». С тех пор защитник провел за красно-белых 14 матчей в премьер-лиге и одну игру в Кубке России. Поначалу у Аленичева была масса претензий к Гранату. Затем он вроде бы закрепился в основном составе, однако в самой концовке чемпионата снова впал в немилость и сел на скамейку запасных.

Любопытно, что в сезоне-2014/15, до перехода в «Спартак», Гранат на правах аренды провел несколько месяцев в «Ростове», однако не сыграл за донскую команду ни одного матча.



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