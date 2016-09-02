Сирия нарастила поставки фруктов и орехов в Россию в 8,5 раза

Сирийская Арабская Республика стала одним из лидеров роста поставок фруктов и орехов в Россию за первые шесть месяцев текущего года. Экспорт этой категории продуктов питания в Россию из Сирии вырос в 8,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

По данным Центра международной торговли Москвы, за первое полугодие 2016 года поставки фруктов и орехов из Сирии стали одним из лидеров по позитивной динамике. За этот период из Сирийской Арабской Республики ввезли 10 тыс. т продукции, что на 746% больше, чем за аналогичный период 2015 года. В Россию в категории фруктов поставляют (в порядке убывания по объему) бананы, цитрусовые, яблоки, груши, орехи, виноград, кокосовые орехи, финики, инжир, абрикосы, вишню, черешню и дыни. По итогам первых шести месяцев в Россию всего ввезли 2,3 млн т этой продукции.

Объем сирийских поставок в первом полугодии 2016 года составил $6 млн, тогда как еще год назад — $1,2 млн.

Глава агентства FruitNews Ирина Козий отметила, что у Сирии небольшое производство фруктов в стране.



— Обычно из этой страны в Россию ввозились апельсины и черешня, — сказала она. Последние годы поставки поступательно снижались: в 2013 году — 6,3 тыс. т, в 2014-м — 4,4 тыс. т, в 2015 году — 3,8 тыс. т.

Козий напомнила, что в начале года российские и сирийские власти начали развивать логистическую схему между странами.



— Тогда иностранные коллеги обещали ежемесячно поставлять до 34 тыс. т фруктов, но пока этого не случилось, — заметила специалист. — Для нас эта страна никогда не была значимым поставщиком, тем более не исключено, что через Сирию в Россию ввозилась турецкая продукция.

Напомним, с начала 2016 года были запрещены поставки мандаринов, апельсинов, слив, абрикосов, персиков, нектаринов, земляники и клубники, винограда, яблок и груш из Турции. К июлю 2016 года поставки фруктов из этой страны упали на 68%, до 93,4 тыс. т.

Между тем в X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и в сети «Ашан» сказали, что с продукцией из этой страны не работают. Дело в том, что поставки из Турции нестабильны, плюс к этому взаимодействие с контрагентами проблематично — могут возникать сложности с платежами, а качество продукции неудовлетворительное.

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков говорит, что такой бурный рост поставок из Сирии в первую очередь объясняется тем, что в прошлом году страна практически не делала поставок в Россию из-за вооруженного конфликта на своей территории. Он также добавил, что «до сих пор качество всей импортной продукции находится под вопросом».

— В России никак не контролируется наличие пестицидов и агрохимикатов в импортных овощах и фруктах, то есть мы ничего не знаем о качеств этой продукции, — отметил Михаил Глушков, подчеркнув при этом, что все российские фрукты сертифицируется.

Лучше сирийского результат только у Узбекистана, который в первом полугодии ввез в Россию 24 тыс. т фруктов и орехов, что в 23 раза больше по сравнению с первым полугодием 2015 года. На третьей позиции по положительной динамике оказался Казахстан — плюс 231% (12,8 тыс. т).

