Сгоревшую типографию в Москве тщательно проверяли четыре года назад

МЧС не обнаружило существенных нарушений при посещении в 2012 и 2013 годах типографии, где на пожаре погибли 17 человек.

С результатами проверок выступил на круглом столе в Общественной палате РФ замначальника ГУ МЧС Москвы Сергей Лысиков.

Он добавил, что плановая проверка должна была пройти в 2016 году, но была отменена прокуратурой, так как типография проходила как субъект малого предпринимательства.

Предыдущая проверка в отношении арендатора проводилась в 2012 году. Тогда были выявлены три несущественных нарушения режимного характера. «Повторная внеплановая проверка была в 2013 году, она показала, что эти нарушения были устранены в полном объеме», — цитирует пожарного «РИА Новости».

Напомним, пожар произошел утром в субботу, 27 августа, на северо-востоке Москвы. Всего погибли 17 человек — 14 граждан Киргизии и трое россиян. По данным МИД Киргизии, все погибшие — молодые женщины 18–25 лет.