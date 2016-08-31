Избивший врача в подмосковной больнице был неоднократно судим

Мужчина, который избил врача-рентгенолога в больнице подмосковного города Орехово-Зуево, ранее был неоднократно судим и на днях освободился из колонии. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

Представитель ведомства уточнил, что мужчина в последний раз был судим в 2015 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«Мужчина задержан и вскоре будет доставлен к следователю на допрос. Будут опрошены и иные участники и вероятные очевидцы происшествия, а также установлен истинный мотив нападения на сотрудника медучреждения», — сказал Маркин.

Как ранее в среду писали «Известия», по информации правоохранителей, нападение на рентгенолога было совершено во вторник, 30 августа. Подозреваемый привел в больницу подмосковного города свою сестру и некоторое время находился в очереди на прием, однако позже посчитал, что ждет слишком долго. Он ворвался в кабинет, набросился на врача и избил его.

«На видео, растиражированном в СМИ, отчетливо видно, как посетитель медицинского учреждения умышленно нападает на врача, нанося ему множественные удары в область головы и туловища. В результате потерпевший был госпитализирован с черепно-мозговой и другими травмами», — отмечал ранее Маркин.

В отношении мужчины было возбуждено дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Как сообщил Владимир Маркин, председатель СК России Александр Бастрыкин, узнав об инциденте, поручил его расследование Главному управлению СКР по Московской области.