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Сенат Бразилии проголосовал за импичмент Дилмы Русеф

За отставку отдал свой голос 61 сенатор, против проголосовали 20 человек

Сенат Бразилии проголосовал за окончательный импичмент президента страны Дилмы Русеф. Голосование транслировалось в прямом эфире телевидения.

За импичмент отдал свой голос 61 сенатор, против отставки проголосовали 20 человек. Для импичмента его сторонникам необходимо было собрать 54 голоса сенаторов. Это значит, что Русеф уходит с поста главы государства.

Позже дополнительное голосование оставило за Русеф право занимать государственные должности. Как сообщалось ранее, она могла потерять его на восемь лет с 2019 года.

Как заявил адвокат Русеф Эдуарду Кардозу, также предстоят две апелляции защиты Русеф в верховном суде страны. После этого не исключено обращение в международные судебные инстанции.

В настоящий момент Бразилию возглавляет временный президент. Им, в соответствии с конституцией страны, стал вице-президент Мишел Темер — экс-лидер Партии бразильского демократического движения. Он будет возглавлять страну до выборов 2018 года. Ранее Темер подписал уведомление о временном отстранении Русеф от должности.

Напомним, 12 мая сенаторы на полгода отстранили Русеф от должности. За импичмент проголосовали 55 сенаторов, против — 22. Сообщалось, что некоторое время сенат снова рассмотрит вопрос об отставке Русеф, и если ее одобрят две трети парламентариев, она окончательно уйдет со своего поста.

Комиссия по импичменту была создана парламентом Бразилии в марте. Десятки парламентариев призвали президента уйти в отставку, а решение о создании специальной комиссии было принято ими практически единогласно.

Процесс импичмента в отношении главы государства был запущен по инициативе оппозиции, обвиняющей Русеф в нарушении налогового законодательства страны и использовании бюджетных средств в ходе своей избирательной кампании в 2014 году.

Сама Русеф назвала переворотом решение сената временно отстранить ее от власти. Сразу после объявления об импичменте она распустила правительство. В число отстраненных членов правительства вошли главы всех ключевых министерств страны.

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Сенат Бразилии проголосовал за импичмент Дилмы Русеф

За отставку отдал свой голос 61 сенатор, против проголосовали 20 человек

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