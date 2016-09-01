Документы в Академию Следственного комитета примут даже у троечников

Следственный комитет РФ подготовил проект приказа, предусматривающий минимальное количество баллов ЕГЭ для поступающих в 2017–2018 гоах в ведомственный вуз — Академию Следственного комитета РФ — на специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности».

В документе минимум знаний, который требуется для тех, кто хочет в будущем стать сотрудником СК, близок к нижнему порогу, установленному Минобразования. К примеру, минимум Минобразования по русскому языку в 2016 году составлял 36 баллов, по истории — 32 балла, а по обществознанию — 42 балла. В проекте приказа главы СК это 42, 37 и 47 баллов соответственно (больше минимума на 5–6 баллов).

Разумеется, это не проходной балл, но столь низкий порог дает шанс стать сотрудниками Следственного комитета абитуриентам, уровень которых не позволяет даже подать документы в ведущие юридические вузы страны.

Например, для подачи документов на бакалаврскую программу «Юриспруденция» НИУ ВШЭ в этом году требовалось иметь следующие оценки по ЕГЭ: обществознание — минимум 60 баллов, русский язык — 60, история — 50, иностранный язык — 50.

— С нюансами приемных кампаний в другие вузы я плохо знаком. Но в НИУ ВШЭ, например, действительно высокие минимальные баллы, — рассказал «Известиям» Геннадий Есаков, заведующий кафедрой уголовного права и криминалистики НИУ ВШЭ. — А в Академии Следственного комитета так решил учредитель. Возможно, причина кроется в востребованности вуза у потенциальных абитуриентов. Объективно, сегодня академия не входит в список топовых вузов. И туда, по всей видимости, идут те, кто «недотягивает» по баллам в высокорейтинговые вузы. Стоит еще обратить внимание на специальность «правовое обеспечение национальной безопасности». Это своего рода «извращение» на поле юридического образования и совсем не та специальность, которая указана в дипломах большинства выпускников юридических вузов — «юриспруденция». Это своего рода клон юриспруденции, призванный обойти требование о двухступенчатом образовании. Специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности» преподается, напротив, пять лет, как раньше, без разделения. Таким образом найден своего рода обход общей системы юридического образования.

Такая формулировка вызвала удивление и у Тамары Морщаковой, доктора юридических наук, профессора, судьи Конституционного суда РФ с 1991 по 2002 год, советника КС и члена СПЧ.

— «Правовое обеспечение национальной безопасности» — это вообще ни о чем. Следователи — это те, кто ходит по следу, это тайные службы. При чем здесь юридическое образование? Оно сбоку припека, — говорит Тамара Морщакова.

На юрфаке МГУ специальных требований к поступающим нет — при приеме документов на баллы ЕГЭ не смотрят. Но проходной балл там высокий. В этом году балл, на котором завершилось зачисление на бюджет, составил 350 из 410 возможных. При этом качество подготовки абитуриентов, поступающих в главный вуз страны, за последние годы особо не изменилось.

— В оценке уровня подготовки абитуриентов зачастую много субъективного, — сказал «Известиям» Станислав Романов, заместитель декана юридического факультета МГУ по учебной работе. — Мы предпочитаем ориентироваться на объективные показатели — успеваемость первокурсников, данные о которой обобщаются и анализируются на факультете на протяжении ряда лет. Статистика показывает, что в среднем первую сессию сдают с хотя бы одной «двойкой» 35% первокурсников. Примерно такими же были цифры и до введения ЕГЭ.

При этом, по словам Станислава Романова, 42 балла по русскому и 37 по истории — показатели, совершенно недопустимые для потенциальных студентов юрфака МГУ.

— Это низкие баллы, и применительно к юридическому факультету они попросту не являются проходными даже на контракт (250 баллов нужно минимум), кроме лиц, поступающих в рамках особой квоты на бюджет (сироты, инвалиды, ветераны боевых действий), — пояснил заместитель декана.

В самой Академии Следственного комитета признают, что вуз молодой и у него всё впереди. Но уточняют, что уровень абитуриентов значительно выше минимума, определенного учредителем академии. А среди поступивших в этом году были даже 300-балльники.

— Это не новая специальность, она в этом учебном году реализуется уже третий год. Но минимальный балл ЕГЭ учредитель устанавливает ежегодно. Это его право. Приказ учредителя я комментировать не уполномочена и не имею права. Но эти баллы выше баллов, установленных Министерством образования и науки по каждой дисциплине. А уже вузы — в нашем случае учредитель — могут их устанавливать по своему усмотрению, — пояснила «Известиям» завкафедрой учебно-методической работы Академии Следственного комитета Лариса Меркулова. — Но надо иметь в виду, что мы вуз развивающийся, как высшее учебное заведение существуем не так давно. Поэтому пока набираем обороты. У нас образовательная организация существует с 2010 года, а программы высшего образования у нас стали реализовываться позже. Проходной балл у нас, конечно, выше, чем то, что в документе. Вся информация есть на нашем сайте. У нас были абитуриенты, у которых по совокупности было и 300 баллов.



По словам Геннадия Есакова, сама специализация «Правовое обеспечение национальной безопасности» выглядит очень странно.

— С высоты классического юридического образования выпускники с такой специальностью — не юристы. Хотя этот диплом дает им право работать следователями, адвокатами, прокурорами, — считает Геннадий Есаков.

— Студенты, учащиеся по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», получают квалификацию юриста, — пояснила Лариса Меркулова. — Мы готовим сотрудников Следственного комитета РФ и сотрудников следственных органов СК РФ. На эту специальность поступают выпускники школ и колледжей.

Между тем экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова считает, что падение профессионального уровня юристов в стране началось уже очень давно.

— Уровень подготовки никак не влияет на качество расследования, на количество раскрытых преступлений. На это влияет только администрирование внутри органа. А то, что нет хороших следователей, это давно известно. И падение уровня началось тоже давно — примерно после распада СССР, но еще в Союзе эта область потихоньку теряла профессионалов, — рассказала Тамара Морщакова.

Причина этой тенденции, по ее мнению, — в погоне за раскрываемостью.

— Это связано со многими вещами. Но в первую очередь с тем, что нужны были цифры, показатели раскрываемости И люди быстро научились создавать такие цифры. С 1977 года я помню эти проблемы, были публикации очень тревожные о том, как формируется качество следствия этими цифрами. Это давняя системная проблема, проблема некачественного управления. Плюс проблема отрицательного отбора в смысле кадров. Потому что квалификация не нужна, а нужно умение приспосабливаться. Система построена исключительно по административному образцу: я начальник — ты дурак, простите за такое. А если завысить требования при поступлении, людям просто будет труднее попасть на эту работу. Но когда они туда попадут, то поймут, что все эти высокие требования и знания ни к чему — надо просто уметь приспосабливаться к реальной обстановке. Мне мои выпускники тоже часто говорили: «Всё, что вы нам преподаете, нам велят забыть, когда мы приходим на практику».