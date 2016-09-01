Минэк предлагает создать госкомпанию по управлению авторскими правами

Функции по коллективному управлению правами и сбору авторских вознаграждений могут быть переданы госкомпании. С таким предложением на совещании «по вопросу совершенствования системы управления правами на коллективной основе» выступил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев. Совещание состоялось 31 августа — поводом для его проведения стало поручение первого вице-премьера Игоря Шувалова подготовить предложения по реформированию структуры охраны авторских прав. Об этом «Известиям» сообщили несколько участников заседания, на котором также присутствовали представители Минкомсвязи, Роспатента, представители аппарата правительства, Минкультуры, РАО, ВОИС, РАЭК и другие.

Олег Фомичев предложил создать публично-правовую компанию (ППК), которая возьмет на себя функции всех организаций, которые занимаются авторскими сборами. Статус ППК определен вступившим в силу в июле этого года законом «О публично-правовых компаниях...»; такие структуры создаются правительством РФ. Олег Фомичев предложил создать ППК, которая возьмет на себя функции всех организаций, занимающихся авторскими сборами.

Фомичев предложил следующую модель: государство учреждает ППК, постановлением правительства назначается ее гендиректор и утверждается наблюдательный совет. После чего компания начинает заниматься сбором авторских вознаграждений. При этом она не наделяется правом управлять деньгами в отличие от действующих организаций по коллективному управлению правами (ОКУПов), которые могут не только собирать деньги, но и распоряжаться ими, например класть на депозиты, что-то на них приобретать. Полученные отчисления ППК будет хранить в казначействе и будет подотчетна Счетной палате РФ.

Сейчас в России работают четыре аккредитованные Минкультуры организации по коллективному управлению правами: Российское авторское общество (РАО, производит отчисления авторам текстов, музыки и т.п.), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС, производит отчисления исполнителям), Российский союз правообладателей (РСП, распределяет вознаграждения за прослушивание гражданами в личных целях) и «Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства» (УПРАВИС, осуществляет отчисления в пользу художников). Аудитом деятельности данных компаний занимается Минкульт. При этом в феврале этого года омбудсмен по авторским правам Анатолий Семенов заявлял, что у Минкультуры и организаций по коллективному управлению правами есть явный конфликт интересов, хотя представители ВОИС пытались эту информацию опровергать.

— Представленная сегодня Минэкономразвития модель предусматривает лишь огосударствление сферы коллективного управления правами и не содержит никаких новых экономических конструкций или решений, — считает глава ВОИС Александр Кричевский, который присутствовал на совещании в Минэкономразвития. — На вопрос о том, как предложенная модель обеспечит рост творческого сегмента российской экономики и увеличение благосостояния авторов, представители Минэкономразвития России ответили, что их разработка не предусматривает таких задач и, как следствие, результатов. По сути, речь идет о том, от чего и предостерегал Игорь Шувалов, — о попытке «подобрать под себя» денежные потоки.

Председатель общественно-экспертного совета по вопросам прав на интеллектуальную собственность при институте развития интернета Олег Дружбинский, который также присутствовал на совещании, заявил, что на данном этапе поддерживает передачу функции по сбору авторских вознаграждений государству. По его словам, сама система сбора авторского вознаграждения должна быть автоматизирована, для этого нужно создать единую систему электронного отчета. В ней авторы смогут видеть, как часто было использовано их произведение и сколько денег за это им было начислено. Если такой системы не будет, то ситуация в этой отрасли не будет прозрачной и вопросы к начислению авторских вознаграждений останутся.

Омбудсмен по авторским правам Анатолий Семенов уверен, что предложение Минэкономразвития — это попытка ввести госмонополию на рынке коллективного управления авторскими правами.

— Допустим, вы владелец автомобиля. Если кто-то въехал вам в бампер, то он нарушил право собственности и должен возместить ущерб. Когда такие случаи происходят часто, то государство понимает, что надо установить новые правила игры. И государство вводит страхование ОСАГО, — говорит Семенов. — Вы не сядете за руль, пока не купите этот страховой полюс. Государство устанавливает минимальную ставку по сбору за покупку полиса владельцам разных автомобилей. ОКУПы тоже занимаются страховыми сборами с кафе, телекомпаний, театров и так далее. Надо сделать свободную конкуренцию и разрешить разным компаниям делать подобные сборы, как это происходит в случае с ОСАГО. Государство должно назначить минимальный процент сбора с разных организаций, например, кафе с определенным заработком должны будут выплачивать 2% от прибыли. А кому данная компания будет делать выплату — пусть решает владелец кафе. Купить ОСАГО можно у разных компаний, которые между собой конкурируют и делают разные предложения своим клиентам. В случае с ОКУПами надо сломать монополию и сделать свободную конкуренцию.

Вокруг РАО, РСП и ВОИС периодически происходят скандалы. Как ранее писали «Известия», правоохранительные органы в 2015 году начали проверку деятельности четырех дочерних компаний РАО, на баланс которых было переведено имущество на сумму 500 млн рублей. При этом три фирмы из четырех были ликвидированы в течение двух лет. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД проверяет эти компании в связи с возможным хищением активов. 28 июня глава РАО Сергей Федотов был задержан после допроса в отделении полиции. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы.

