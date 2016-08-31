За ФК «Ростов» будут играть Гуйе, Комиссаров и Рязанцев

Двумя новыми игроками пополнился состав ФК «Ростов»: ими стали 32-летний футболист из Сенегала Папа Гуйе и воспитанник московского «Спартака» голкипер Иван Комиссаров.

Трансфер Гуйе, в прошлом сезоне игравшего за днепропетровский «Днепр», а до этого — за ФК «Металлист» (Харьков), официально подтвержден. Как пишет Р-Спорт, контракт с сенегальцем подписан сегодня. Детали сделки не разглашаются.

Одновременно «Ростов» принял в свои ряды Ивана Комиссарова, в предыдущем сезоне стоявшего в воротах «Черноморца».

Ранее сегодня «Известия» писали о том, что согласие на переход в ростовский ФК дал также 29-летний полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев. К 20 часам по Москве 31 августа переговоры относительно деталей контракта с ним еще не закончились.



Летнее трансферное окно закрывается в ночь на 1 сентября, как в Европе, так и в России. Контракты ФК «Ростов» с Гуйе, Комиссаровым и Рязанцевым — одни из последних.



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