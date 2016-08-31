Новости, деловые новости - Известия
Среда,
31 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

За ФК «Ростов» будут играть Гуйе, Комиссаров и Рязанцев

Трансферное окно закрывается в ночь на 1 сентября

Двумя новыми игроками пополнился состав ФК «Ростов»: ими стали 32-летний футболист из Сенегала Папа Гуйе и воспитанник московского «Спартака» голкипер Иван Комиссаров.

Трансфер Гуйе, в прошлом сезоне игравшего за днепропетровский «Днепр», а до этого — за ФК «Металлист» (Харьков), официально подтвержден. Как пишет Р-Спорт, контракт с сенегальцем подписан сегодня. Детали сделки не разглашаются.

Одновременно «Ростов» принял в свои ряды Ивана Комиссарова, в предыдущем сезоне стоявшего в воротах «Черноморца».

Ранее сегодня «Известия» писали о том, что согласие на переход в ростовский ФК дал также 29-летний полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев. К 20 часам по Москве 31 августа переговоры относительно деталей контракта с ним еще не закончились.

Летнее трансферное окно закрывается в ночь на 1 сентября, как в Европе, так и в России. Контракты ФК «Ростов» с Гуйе, Комиссаровым и Рязанцевым — одни из последних.

Подписывайтесь на канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Написать комментарий
Известия // среда, 31 августа 2016 года

За ФК «Ростов» будут играть Гуйе, Комиссаров и Рязанцев

Трансферное окно закрывается в ночь на 1 сентября

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке