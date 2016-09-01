Алкоголиков лишат настоек пустырника и боярышника

Минздрав РФ разрабатывает приказ, устанавливающий требования к объему тары для спиртосодержащих препаратов. Эта мера предусмотрена «дорожной картой» по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке. Предполагается, что уменьшение размера бутылочек поможет переключить любителей выпить целебных настоек и ветеринарных препаратов на продукцию ликеро-водочных заводов. Планируемый срок вступления в силу приказа — декабрь 2016 года.

В Минздраве сообщили «Известиям», что вопросу использования населением лекарств в качестве алкоголя был посвящен ряд исследований. Например, в ходе опроса, проведенного в одном из городов Московской области, выяснилось, что у 12% респондентов есть знакомые, которые употребляют суррогаты алкоголя, а 13% опрошенных употребляют их сами.

Список лекарств, которые разольют в мини-тару, пока окончательно не сформирован. Известно, что критериями ограничения объема тары послужат продолжительность лечения препаратом, возможность его использования не по назначению и объемная доля спирта в процентах. В зависимости от этих показателей для лекарств установят различные формы выпуска (25 мл, 50 мл, 75 мл и 100 мл).

Сейчас объем спиртосодержащих препаратов ограничен постановлением «О производстве и обороте спиртосодержащих лекарственных средств и парфюмерно-­косметической продукции (средств)» и составляет 100 мл, а для бальзамов и эликсиров — 250 мл.

— Люди привыкли лечиться спиртовыми настойками, принимать их внутрь, растирать тело. Тем не менее эти устаревшие методы должны уходить в прошлое. Нужно переключать население на доказательные и более эффективные препараты, — сказал «Известиям» председатель комиссии по вопросам обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий Общественного совета при Минздраве РФ Давид Мелик-Гусейнов.

Он рассказал, что нормативные инициативы, предполагающие уменьшение объема тары спиртосодержащих лекарств, направлены на то, чтобы максимально усложнить этот рынок, сделать его непривлекательным как для потребителей, так и для производителей.

— Очень часто наших граждан задерживают, когда они прибывают в страны Евросоюза или в Америку. Если на таможне зафиксируют пересечение границы, например, с упаковкой корвалола, то в лучшем случае последуют штрафные санкции, а в худшем — уголовная ответственность. Такая продукция за границей запрещена, а у нас она продолжает свободно продаваться, — говорит Давид Мелик-Гусейнов.

Он подчеркивает, что спиртовые настойки не являются клинически оправданными средствами лечения, поэтому врачи не должны их рекомендовать своим пациентам.

Руководитель отдела рейтинговых проектов Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт» Николай Беспалов рассказал, что у алкоголиков пользуются спросом настойки боярышника, пустырника, пиона, стручкового перца с содержанием этилового спирта 60–70%. Нередко в ход идут 90-процентные антисептические растворы для обработки медицинских инструментов. Бывает, что в качестве выпивки берут косметические спиртосодержащие лосьоны, спиртовые растворы салициловой и борной кислоты.

— Настойки на травах и растениях вредны для здоровья не больше, чем медицинский спирт. А вот растворы салициловой или борной кислоты — это страшный яд, при приеме их внутрь действие алкоголя усиливается многократно, — говорит эксперт.

По его мнению, уменьшение объема тары не сделает лекарства менее популярными среди алкоголиков, они просто будут покупать больше пузырьков. Стоимость спиртосодержащих препаратов может немного вырасти из-за затрат производителя на тару, но лекарства всё равно останутся дешевле, чем алкоголь в супермаркетах.

— Производители настоек прекрасно понимают, что эту продукцию употребляют как выпивку. Они зарабатывают на сегменте рынка, который к фармацевтике не имеет никакого отношения. Тем не менее пользуются льготами. И до тех пор пока боярышник будет стоить дешевле, чем бутылка водки, аптеки будут работать как магазины, — полагает Николай Беспалов.

Он отмечает, что и самим аптекам выгодно продавать лекарства пьяницам. Для небольших аптечных пунктов на городских окраинах это основная статья доходов.

— Сейчас количество упаковок спиртосодержащих лекарств, выдаваемых в одни руки, ограничено. Но я сам был свидетелем, что эти правила не всегда соблюдаются, — сказал Николай Беспалов.

Заведующая столичной аптекой «Энергия» Светлана Михайлова рассказала «Известиям», что по действующим правилам в одни руки отпускается не больше двух флаконов спиртосодержащих лекарств вне зависимости от объема тары.

— Действительно, часто спиртовые настойки берут алкоголики или по крайней мере товарищи соответствующего вида. Но не могу сказать, что эта такая уж большая проблема, — говорит Светлана Михайлова. По ее мнению, уменьшение объемов тары спиртосодержащих лекарств «ударит» по одиноким старикам.

— Часто пенсионеры жалуются, что мы не продаем сразу, например, по пять настоек. Им ведь тяжело выходить из дома. Когда уменьшат объем тары, этим немощным людям придется еще сложней, — сказала заведующая аптекой.

Сейчас ассортимент спиртосодержащих лекарств в аптеках обширен. Например, в Москве можно за 160 рублей купить 100 мл 70-градусной настойки на семенах кедровой сосны, примерно столько же стоит водно-спиртовой экстракт родиолы. Настойка на сабельнике в таре в 50 мл продается по 130 рублей.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал «Известиям», что спирт — практически незаменимый элемент для приготовления травяных настоек, делать отвары долго и неудобно. Этим пользуются производители, предлагающие населению настойки в качестве алкогольного суррогата.

— По своим свойствам настойка из аптеки практически не отличается от настойки зверобоя, произведенной на ликеро-водочном заводе, но продается гораздо дешевле, — говорит Шапкин. Он отмечает, что легальная алкогольная продукция облагается акцизом (500 рублей — на литр спирта, или 100 рублей — на полулитровую бутылку водки), а медицинские изделия — нет. Поэтому лекарственные настойки стоят дешевле.

— В год на производство лекарств идет 4 млн декалитров спирта, бюджет теряет около 12 млрд рублей за счет продажи псевдолекарственных средств, — сказал Павел Шапкин.

Минсельхоз России тоже формирует список лекарств, для которых будет уменьшен объем тары. Речь идет о препаратах ветеринарного назначения. В пресс-службе ведомства «Известиям» сообщили, что пока неизвестно, какие конкретно препараты войдут в этот перечень. Но в любом случае он не будет обширен: из нескольких тысяч зарегистрированных лекарственных препаратов для ветеринарного применения спиртосодержащими являются лишь несколько десятков.

В Минсельхозе также сообщили, что не располагают информацией об употреблении ветеринарных препаратов в качестве алкогольных напитков.

— Помню, продавалась жидкость для размягчения копыт и ее пили. В общем-то ее и производили не для лечения животных, а как выпивку, — сказал Павел Шапкин.