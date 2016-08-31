Суд Швейцарии рассмотрит иск паралимпийцев в течение полугода

Федеральный суд Швейцарии рассмотрит иск о возобновлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (IPC) в течение ближайших шести-семи месяцев. Об этом говорится в сообщении ПКР.

Там пояснили, что от этого решения будет зависеть участие российских паралимпийцев в международных соревнованиях, в частности, в зимней Паралимпиаде 2018 года, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане, сообщает «Интерфакс».

В среду Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство ПКР, который обжаловал недопуск российских паралимпийцев на Игры в Рио и просил отсрочить вступление в силу этого решения, чтобы спортсмены успели выступить на Паралимпиаде.

Кроме того, в среду 34 российских спортсмена отправили объединенный иск в Спортивный арбитражный суд с требованием допустить их до участия в Паралимпийских играх в индивидуальном порядке. Однако в случае Паралимпиады экстренное рассмотрение дел в течение 24 часов не предусмотрено. Адвокат российских спортсменов Артем Пацев попросил суд рассмотреть дело 4 или 5 сентября, чтобы успеть до открытия Игр, которые начнутся 7 сентября.

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