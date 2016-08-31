Темер официально стал президентом Бразилии

Он пробудет на этом посту до конца 2018 года — на период полномочий отстраненной от власти Дилмы Русефф
Президентом Бразилии официально стал Мишель Темер. Он был введен в должность на торжественной церемонии в бразильском сенате.
Темер, который был вице-президентом Бразилии, занял должность главы государства после того, как в среду сенат проголосовал за окончательный импичмент президенту Дилме Русефф. За ее отстранение проголосовал 61 сенатор, против — 20. На президентском посту Темер пробудет до конца 2018 года — на период полномочий отстраненной Русефф.
Процесс импичмента был запущен по инициативе оппозиции, которая обвиняет Русефф в налоговых злоупотреблениях и использовании бюджетных денег на свою избирательную кампанию.
Сама Русефф перед тем, как покинуть резиденцию главы государства, заявила, что, возможно, и допускала ошибки, но не совершала преступлений, передает Reuters.
После отставки Русефф власти Венесуэлы приняли решение окончательно заморозить дипломатические отношения с Бразилией, назвав отстранение президента парламентским государственным переворотом. Кроме того, своего посла в Бразилии отозвала Боливия, которая также заявила об осуждении парламентского переворота в этой стране.
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