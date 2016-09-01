В России появятся врачи, помогающие пациентам, перенесшим инсульт

Во многих странах перенесшим инсульт или тяжелую травму помогают физические терапевты, но в нашей стране такой специальности нет, и, по мнению врачей, это большое упущение. Однако, как выяснили «Известия», Минздрав России разработал проект профессионального стандарта нового специалиста —«Специалист по физической реабилитации (медицинский кинезиолог)». После утверждения документа в Министерстве труда и социальной защиты начнется подготовка таких специалистов,и сотни тысяч пациентов получат шанс на выздоровление.

Каждый год в России регистрируется около полумиллиона инсультов. Во многих случаях для пациентов требуется длительная и дорогостоящая реабилитация. Помочь решить эту проблему могли бы физические терапевты, «восстанавливающие» людей в домашних условиях. Именно так справляются с подобной задачей во многих странах мира, оказывая реабилитационную помощь на дому в рамках так называемой реабилитации на уровне сообществ(сommunity based rehabilitation).

В России также есть понятие «лечебная физическая культура». Но и это не синоним «физической терапии». Специалисты по ЛФК имеют только среднее образование и призваны скорее хорошо знать стандартный набор процедур, чем заниматься оценкой их воздействия на организм и добиваться достижения конкретных результатов.

Правда, реабилитологи с похожими навыками (физических терапевтов) в России есть. Но это пока неофициальная квалификация, совместительство. По мнению одного из таких врачей — невролога по базовой специальности, а по роду деятельности специалиста по физической реабилитации, — Юрия Жидченко,чтобы в России один физический терапевт приходился на 500 человек, требуется почти 300 тыс. представителей пока официально не утвержденной квалификации. Если быть совсем точными, то 284 тыс.

Между тем если жилищные и семейные условия позволяют, то реабилитация на дому может быть не менее эффективной, чем в стационаре. Главное, чтобы ее проводил компетентный специалист в сфере физической реабилитации.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

В России появятся новые врачи — кинезиологи