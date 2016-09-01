В РФ вступил в силу новый регламент сдачи экзаменов на права

Получить водительские удостоверение станет сложнее
С сегодняшнего дня в России в силу вступили новые правила сдачи экзаменов на водительские права.
В связи с изменением правил дорожного движения (ПДД) в тестовых заданиях на получение водительского удостоверения появится около 60 новых вопросов. Изменится также форма экзамена.
Так, теперь за каждую ошибку в теоретической части будущий водитель получать по пять дополнительных вопросов. У экзаменуемого будет право только на две ошибки, при этом вопросы с ошибкой должны располагаться в разных тематических блоках.
Изменения также коснулись и практической части экзамена — на закрытой площадке или автодроме теперь надо выполнять пять заданий, вместо трех, как было раньше.
Что касается прохождения испытания в городе, то тут правила сдачи экзамена почти не изменились.
Согласно новым правилам, процедуры, необходимые для получения прав, должны занять не более 30 рабочих дней, а ожидание в очереди на сдачу экзамена не должно быть дольше 15 минут — в противном случае отвечать придется инспекторам.
Как считает председатель правления «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев, новые упражнения на экзаменационной площадке добавили, а часы — нет. По-прежнему их осталось 56. Поэтому положительных изменений ждать не стоит.
Новые условия сдачи экзаменов на водительские права разработаны еще в марте 2016 года. Старый регламент действовал в России с 2001 года.
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