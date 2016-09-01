Экс-президент Бразилии закончила прощальную речь цитатой Маяковского

Президент Бразилии Дилма Русеф после голосования по вопросу объявления ей импичмента в своем прощальном выступлении перед сторонниками процитировала поэта Владимира Маяковского.

Как передает Los Angeles Times, после решения сената страны она спустилась в фойе президентского дворца в столице Бразилии и произнесла свою речь, которую закончила строками советского классика.



«Я хочу завершить свою речь отрывком из прекраснейшего произведения русского поэта Маяковского. Нам не с чего радоваться, но нечего грустить. Бурна вода истории», — сказала Русеф.



Ранее сенат Бразилии проголосовал за окончательный импичмент президенту страны. Голосование транслировалось в прямом эфире телевидения.

За импичмент отдал свой голос 61 сенатор, против отставки проголосовали 20 человек. Для импичмента его сторонникам необходимо было собрать 54 голоса сенаторов.



Временным главой государства до выборов 2018 года стал вице-президент Бразилии Мишел Темер.



После объявления итогов голосования манифестанты, выступающие против состоявшегося импичмента, вступили в столкновения с военизированной полицией в бразильском Сан-Паулу.



Напомним, процесс импичмента в отношении главы государства был запущен по инициативе оппозиции, обвиняющей Русеф в нарушении налогового законодательства страны и использовании бюджетных средств в ходе своей избирательной кампании в 2014 году.



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