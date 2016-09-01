Помощник президента РФ считает, что налоги нужно всегда снижать

Помощник президента РФ Андрей Белоусов выразил мнение, что налоги в стране повышать не надо.



«Я считаю, что налоги всегда надо только снижать», — цитирует слова Белоусова агентство «РИА Новости».



Как ранее писали СМИ, Минфин РФ за 2017–2019 годы хочет дополнительно собрaть в бюджет почти 2,5 трлн рублей. По подсчетам министерства, в 2017 году можно получить дополнительно 670 млрд рублей, а в 2019-м — почти 1 трлн.



Всего, по прогнозу Минфина, дефицит федерального бюджета на весь 2016 год составляет 3,2% ВВП. В первом полугодии, как следует из сообщения ведомства, дефицит составил 4% ВВП против 4,6% ВВП за январь–май.

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