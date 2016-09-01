Лавров не видит альтернативы Минским договоренностям по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва допускает возможность определенных корректировок в тексте Минских соглашений, но лишь при участии самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

«В Минских соглашениях есть вещи, которые можно в тактическом плане уточнять, но это нужно делать напрямую с делегациями ДНР и ЛНР», — заявил Лавров.

Он отметил, что не видит альтернативы Минским договоренностям. По его словам, сейчас Россию пытаются убедить в том, что тот, кто подписывал договоренности, хочет их выполнить, но у него ничего не получается «по объективным причинам».



Это, считает Лавров, не делает чести Украине, а также президенту Франции Франсуа Олланду и канцлеру Германии Ангеле Меркель.



Кроме того, Лавров назвал «странными» попытки Парижа и Берлина увязать выполнение Минских договоренностей со снятием санкций против России.



Он также назвал важным интерес, который проявляют США «к тому, чтобы помочь урегулировать украинский кризис на основе Минских договоренностей».

«Они не подвергают сомнению этот текст, они хотят использовать свой вес, чтобы помочь их реализации», — сказал Лавров, отметив, что Вашингтон имеет контакт только с киевской властью, поэтому весь вес Соединенных Штатов должен ощущаться киевским руководством.



«Надеюсь, что такая работа будет проводиться не формально, а будет реально нацелена на фактическую реализацию договоренностей», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.



«У нас всегда было так: если по рукам ударили, надо выполнять», — подытожил Лавров.



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