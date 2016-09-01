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В ЛНР назвали терактом подрыв памятника ополченцам в Луганске

В настоящий момент правоохранители ведут поиск преступников

Подрыв памятника ополченцам «Они отстояли Родину» в Луганске — не что иное, как теракт. Об этом заявил представитель народной милиции самопровозглашенной республики ЛНР Андрей Марочко.

«Я считаю, что это крайне кощунственно— опускаться до уровня террористических организаций, которые в наш светлый праздник, День знаний, совершили этот террористический акт, акт вандализма», — приводит его слова Луганский информационный центр.

Марочко также отметил, что правоохранители в настоящий момент ведут поиск преступников. Он также добавил, что власти планируют восстановить памятник в ближайшее время.

Как ранее в четверг писали «Известия», в результате подрыва памятника небольшие повреждения получила фигура казака-ополченца.

Памятник «Они отстояли Родину» был открыт 12 мая—  в День Луганской Народной Республики. Монумент состоит из контура Луганской области, на фоне которого стоят фигуры, символизирующие ополченца, казака и десантника. Автором монумента стал украинский скульптор Виктор Горбулин.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

В ЛНР назвали терактом подрыв памятника ополченцам в Луганске

В настоящий момент правоохранители ведут поиск преступников

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