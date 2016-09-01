Академия Вагановой въедет в собственное здание не раньше 2018 года

Филиал Академии русского балета им. А.Я. Вагановой во Владивостоке въедет в предоставленные ему помещения не раньше осени 2018 года. Об этом сообщил источник, близкий к окружению министра культуры, по итогам сегодняшнего заседания у Ольги Голодец.



Поручение рассмотреть вопрос о создании филиала Академии Вагановой в Приморском крае было дано президентом Владимиром Путиным в мае 2016 года. 18 августа Ольга Голодец дала поручение открыть филиал уже 1 сентября 2016 года. При этом для филиала были предложены используемые ранее учебные помещения Дальневосточного федерального университета.



Однако проверка, выполненная представителями Академии русского балета, показала, что помещения Дальневосточного федерального университета требуют реконструкции и капитального ремонта, которые займут не менее 1,5–2 лет и выльются в сумму около 1 млрд рублей.



— В этой связи было принято решение об использовании для организации учебного процесса помещений школы-интерната имени Дубинина для одаренных детей во Владивостоке, — говорит источник в окружении министра.



Как уже писали «Известия», 1 сентября занятия академии начались в здании школы-интерната. В настоящее время в первом балетном классе занимаются 12 учеников. Набор проводился с 27 по 30 августа группой педагогов Академии русского балета (АРБ) под руководством ректора академии Николая Цискаридзе.



Учебный процесс для учащихся филиала АРБ во Владивостоке по общеобразовательным предметам, гимнастике и ритмике будет реализовываться преподавателями школы-интерната. В настоящее время Николай Цискаридзе проводит работу по подбору педагогов специальных дисциплин в области искусства балета (классический танец, историко-бытовой танец). Как сообщает источник, оптимальным представляется вариант переезда двух педагогов (семейной пары) из Санкт-Петербурга, что возможно при условии предоставления им жилья администрацией Приморского края.



Справка «Известий»

Комплекс филиала Академии русского балета включает шесть помещений, имеющих между собой систему крытых наземных переходов. Общая площадь — 25 тыс. кв. м, полезная площадь — 19 тыс. кв. м. Инфраструктура комплекса позволяет вместить общеобразовательную школу на 300 человек, бакалавриат и магистратуру, а также интернат для студентов, жилые помещения для преподавателей академии и сотрудников Приморской сцены Мариинского театра (на 300–500 человек).

