Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Разовая выплата пенсионной надбавки почти не скажется на инфляции

Аналитики ЦБ подсчитали, что по итогам 2017 года это приведет к дополнительному росту цен менее, чем на 0,1 процентных пункта

Разовая пенсионная выплата в 5 тыс. рублей в январе 2017 года обойдется российскому бюджету в 220 млрд рублей. Это подсчитали аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка.

По их прогнозам, такая мера ускорит рост ВВП в первом квартале на 0,5 процентных пункта. В годовом выражении это составит около 0,1 п.п. роста ВВП, сообщается в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».

При этом разовая надбавка к пенсии в 2017 году почти не скажется на инфляции. По прогнозам аналитиков ЦБ, разовая выплата пенсионной надбавки может привести к дополнительному росту цен на 0,15 процентных пункта в первом квартале, однако в целом за год эффект окажется минимальным – менее 0,1 п.п.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2017 году индексация пенсий пройдет в обычном порядке. «Известия» писали, что на эти цели в бюджете будет заложено 260 млрд рублей.

Написать комментарий
Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Разовая выплата пенсионной надбавки почти не скажется на инфляции

Аналитики ЦБ подсчитали, что по итогам 2017 года это приведет к дополнительному росту цен менее, чем на 0,1 процентных пункта

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Николай Остарков

эксперт

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке