Разовая выплата пенсионной надбавки почти не скажется на инфляции

Разовая пенсионная выплата в 5 тыс. рублей в январе 2017 года обойдется российскому бюджету в 220 млрд рублей. Это подсчитали аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка.

По их прогнозам, такая мера ускорит рост ВВП в первом квартале на 0,5 процентных пункта. В годовом выражении это составит около 0,1 п.п. роста ВВП, сообщается в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».

При этом разовая надбавка к пенсии в 2017 году почти не скажется на инфляции. По прогнозам аналитиков ЦБ, разовая выплата пенсионной надбавки может привести к дополнительному росту цен на 0,15 процентных пункта в первом квартале, однако в целом за год эффект окажется минимальным – менее 0,1 п.п.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2017 году индексация пенсий пройдет в обычном порядке. «Известия» писали, что на эти цели в бюджете будет заложено 260 млрд рублей.