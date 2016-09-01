Разовая выплата пенсионной надбавки почти не скажется на инфляции

Аналитики ЦБ подсчитали, что по итогам 2017 года это приведет к дополнительному росту цен менее, чем на 0,1 процентных пункта
Разовая пенсионная выплата в 5 тыс. рублей в январе 2017 года обойдется российскому бюджету в 220 млрд рублей. Это подсчитали аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка.
По их прогнозам, такая мера ускорит рост ВВП в первом квартале на 0,5 процентных пункта. В годовом выражении это составит около 0,1 п.п. роста ВВП, сообщается в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».
При этом разовая надбавка к пенсии в 2017 году почти не скажется на инфляции. По прогнозам аналитиков ЦБ, разовая выплата пенсионной надбавки может привести к дополнительному росту цен на 0,15 процентных пункта в первом квартале, однако в целом за год эффект окажется минимальным – менее 0,1 п.п.
Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2017 году индексация пенсий пройдет в обычном порядке. «Известия» писали, что на эти цели в бюджете будет заложено 260 млрд рублей.
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