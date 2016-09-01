Песков: Ислама Каримова в Москве не лечат

Пресс-секретарь президента России опроверг слухи о госпитализации президента Узбекистана в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Ислам Каримов не прилетал на лечение в Москву.
«Я могу вам подтвердить, что Ислам Каримов не прилетал в Москву», — сказал представитель Кремля.
Песков также не располагает информацией о выезде медиков из России в Узбекистан для лечения Каримова.
Напомним, ранее была опровергнута информация о том, что Ташкент обращался к Москве за помощью в лечении президента Узбекистана.
Официальные СМИ Узбекистана сообщают, что лидер республики находится на стационарном лечении, которое потребует «определенного времени».
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