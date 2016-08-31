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Узбекистан не обращался к РФ за помощью в лечении президента Каримова

Об этом сообщила вице-премьер России Ольга Голодец

Узбекистан не запрашивал помощь у России в лечении президента Ислама Каримова, который, по информации его младшей дочери, пережил кровоизлияние в мозг. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

«Мы всегда оказываем помощь, если к нам обращаются по поводу сложных технологических операций, которых нет на какой-либо территории сопредельных государств, но официального обращения у нас нет», — заявила вице-премьер и напомнила, что с Узбекистаном подписано соглашение о взаимной помощи. Ее слова передает ТАСС.

Ранее официальные СМИ Узбекистана сообщили со ссылкой на кабинет министров республики о том, что президент Каримов находится на стационарном лечении, которое потребует «определенного времени».

Также младшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева поблагодарила соотечественников за поддержку, которая, по ее словам, помогает ее отцу побороть болезнь, и поздравила их с Днем независимости страны. 

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Известия // среда, 31 августа 2016 года

Узбекистан не обращался к РФ за помощью в лечении президента Каримова

Об этом сообщила вице-премьер России Ольга Голодец

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