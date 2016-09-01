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США ввели санкции против 17 россиян

В список Вашингтона также попали ведущие компании, включая «Мостотрест», занимающийся строительством Керченского моста

17 человек пополнили санкционный список США. В их число, в частности, вошли восемь министров крымского правительства, а также руководители республиканских управлений ФСБ и Следственного комитета.

Помимо физических лиц, в список внесен ряд российских компаний, с которыми американским физическим и юридическим лицам запрещено заключать сделки. В частности, в этот список попали «Мостотрест», который занимается возведением моста в Крым через Керченский пролив, холдинг «Газпром-медиа» и ряд других российских компаний. Об этом сообщается на сайте минфина США.

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что Евросоюз собирается продлить индивидуальные санкции в отношении 146 граждан России и провозглашенных республик востока Украины, а также 37 организаций. Решение будет приниматься без обсуждения на следующей неделе.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

США ввели санкции против 17 россиян

В список Вашингтона также попали ведущие компании, включая «Мостотрест», занимающийся строительством Керченского моста

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