США ввели санкции против 17 россиян

В список Вашингтона также попали ведущие компании, включая «Мостотрест», занимающийся строительством Керченского моста
17 человек пополнили санкционный список США. В их число, в частности, вошли восемь министров крымского правительства, а также руководители республиканских управлений ФСБ и Следственного комитета.
Помимо физических лиц, в список внесен ряд российских компаний, с которыми американским физическим и юридическим лицам запрещено заключать сделки. В частности, в этот список попали «Мостотрест», который занимается возведением моста в Крым через Керченский пролив, холдинг «Газпром-медиа» и ряд других российских компаний. Об этом сообщается на сайте минфина США.
Напомним, ранее «Известия» сообщали, что Евросоюз собирается продлить индивидуальные санкции в отношении 146 граждан России и провозглашенных республик востока Украины, а также 37 организаций. Решение будет приниматься без обсуждения на следующей неделе.
Читайте также:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.