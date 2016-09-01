Компания SpaceX назвала причину взрыва ракеты Falcon 9

По ее данным, имела место неисправность на стартовой площадке
Причиной взрыва ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал в США стала неисправность стартовой площадки. Об этом в своем Twitter сообщила компания SpaceX.
«Мы можем подтвердить, что во время подготовки к сегодняшнему стандартному статичному огневому испытанию имела место аномалия на пусковой площадке, это привело к потере ракеты и ее груза. В соответствии с правилами на площадке никого не было, никто не пострадал», — говорится в сообщении компании.
Statement on this morning's anomaly pic.twitter.com/3Xm2bRMS7T— SpaceX (@SpaceX) 1 сентября 2016 г.
Ракета Falcon 9, принадлежащая частной компании SpaceX, взорвалась в четверг на стартовой площадке в американском штате Флорида. Взрывом уничтожен израильский телекоммуникационный спутник, который должен был быть выведен на орбиту 3 сентября. Стоимость спутника составляет $200 млн. Он предназначен для передачи телевизионного и интернет-сигнала на Ближнем Востоке и в Африке.
Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, занимается разработкой многоразовых ракет-носителей с целью удешевить космические запуски. По технологии, разработанной компанией, первая ступень ракеты после запуска возвращается на плавучую платформу и впоследствии может быть использована повторно. Ранее компания уже произвела несколько успешных запусков.
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