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Появилось видео взрыва ракеты на платформе SpaceX во Флориде

Ранее стало известно, что последствия происшествия не представляют опасности для местных жителей

В Сети появилась видеозапись, на которой видны последствия взрыва на платформе SpaceX в американском штате Флорида.

Напомним, ранее «Известия» сообщали о серии взрывов, прогремевших на пусковой платформе SpaceX в американском штате Флорида на мысе Канаверал утром в четверг. Ударная волна достигла зданий, расположенных в нескольких километрах от стартовой площадки. Сообщалось, что последствия взрыва не представляют опасности для местных жителей.

Позже стало известно, что ракета готовилась к запуску спутника связи для израильской компании Spacecom Ltd, который должен был пройти в субботу, 3 сентября. Спутник должен был передавать телевизионный и интернет-сигнал на Ближнем Востоке и в Африке.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Появилось видео взрыва ракеты на платформе SpaceX во Флориде

Ранее стало известно, что последствия происшествия не представляют опасности для местных жителей

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