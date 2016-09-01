Появилось видео взрыва ракеты на платформе SpaceX во Флориде

В Сети появилась видеозапись, на которой видны последствия взрыва на платформе SpaceX в американском штате Флорида.

Напомним, ранее «Известия» сообщали о серии взрывов, прогремевших на пусковой платформе SpaceX в американском штате Флорида на мысе Канаверал утром в четверг. Ударная волна достигла зданий, расположенных в нескольких километрах от стартовой площадки. Сообщалось, что последствия взрыва не представляют опасности для местных жителей.



Позже стало известно, что ракета готовилась к запуску спутника связи для израильской компании Spacecom Ltd, который должен был пройти в субботу, 3 сентября. Спутник должен был передавать телевизионный и интернет-сигнал на Ближнем Востоке и в Африке.



