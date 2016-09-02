NASA: взрыв Falcon 9 не повлияет на срок запуска корабля OSIRIS-REx

На космодроме мыса Канаверал не стали пересматривать планы относительно старта OSIRIS-REx через неделю после взрыва
Запуск космического корабля миссии OSIRIS-REx состоится 8 сентября, невзирая на взрыв ракеты-носителя Falcon 9 в первый день осени, говорится в сообщении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Взрыв ракеты носителя Falcon 9 во время заправки в рамках предполетных испытаний в четверг, 1 сентября, не нанес никакого ущерба космическому аппарату OSIRIS-REx.
«Ракета компании United Launch Alliance (Atlas V) и космический корабль в порядке и в безопасности в 1,1 милях (1,7 километра) от площадки SpaceX», - цитируют «РИА Новости» сообщение NASA в сети Twitter.
Задачей корабля является взятие проб породы с астероида.
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