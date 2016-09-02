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Российские врачи будут выписывать электронные рецепты на лекарства

Пилотное внедрение оказания телемедицинских услуг (частью которых является и выдача электронных рецептов) должно быть запущено в Татарстане, Московской области, Москве и Калужской области до 2017 года

Лекарства начнут выдавать по электронным, а не бумажным рецептам —внедрение такой системы предусмотрено в «дорожной карте» по развитию телемедицинских технологий в России, которая была подготовлена экспертным советом при правительстве России и направлена в Минздрав на согласование.Пилотное внедрение оказания телемедицинских услуг (частью которых является и выдача электронных рецептов) должно быть запущено в четырех регионах России — Татарстане, Московской области, Москве и Калужской области — до начала 2017 года. В пресс-службе Минздрава сообщили, что поддерживают переход к электронным рецептам.

В тексте «дорожной карты» сказано, что прежде, чем выписка электронного рецепта станет доступной, нужно доработать регламент ведения государственного реестра лекарственных средств. Ответственным за выполнение значится Минздрав. Сейчас этот реестр уже существует. В нем содержится информация о зарегистрированных в России лекарственных препаратах. Ведением реестра занимается Минздрав.

В пресс-службе Минздрава «Известиям»рассказали, что они подготовили законопроект, в котором предусмотрели право врачей выписывать электронные рецепты, поставив свою электронную подпись.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Лекарства будут выдавать по электронным рецептам

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Российские врачи будут выписывать электронные рецепты на лекарства

Пилотное внедрение оказания телемедицинских услуг (частью которых является и выдача электронных рецептов) должно быть запущено в Татарстане, Московской области, Москве и Калужской области до 2017 года

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