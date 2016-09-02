«Российские бриллианты» представят в крупнейших аукционных домах

Крупнейший в мире алмазодобытчик «Алроса» разрабатывает маркетинговую программу для выхода на мировой рынок с брендами «Российские бриллианты» и «Цветные камни», что позволит компании занять определенную нишу в таких крупных аукционных домах, как Sotheby's и Christie's, для роста общей капитализации предприятия. Об этом сообщил «Известиям» представитель алмазодобывающей компании.

По его словам, компания ежегодно продает бриллианты на сумму около $110–115 млн (около 5% от общего объема реализации)и занимает около 20% рынка российской огранки. Ежегодно «Алроса» инвестирует в развитие своего гранильного дивизиона около 500–700 млн рублей для приобретения нового оборудования. Сейчас полным ходом идет реорганизация ограночного бизнеса, сообщил представитель АК «Алроса». При этом бриллиантовый дивизион «Алросы» находится на грани выживания на фоне отмены в РФ экспортной пошлины на алмазы и традиционной низкой рентабельности этого бизнеса.

На сегодняшний день ежегодный объем торгов продукцией «Алросы» через Sotheby's небольшой, там выставляются только уникальные камни, но для компании важна маркетинговая составляющая, поскольку рынок США является одним из ключевых в потреблении бриллиантов. Представляемые для продажи камни проходят сертификацию Геммологического института Америки (GIA). Сейчас «Алроса» активно сотрудничает с GIA, в частности, ведет переговоры с представителями американской компании об их участии в работеновой площадки по торговле алмазами и бриллиантами во Владивостоке, сообщил представитель алмазодобывающей компании.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Россия в 2017 году представит миру «Российские бриллианты»