Россия в 2017 году представит миру «Российские бриллианты»

Крупнейший в мире алмазодобытчик «Алроса» разрабатывает маркетинговую программу для выхода на мировой рынок с брендами «Российские бриллианты» и «Цветные камни», что позволит компании занять определенную нишу в таких крупных аукционных домах, как Sotheby's и Christie's, для роста общей капитализации предприятия. Об этом сообщил «Известиям» представитель алмазодобывающей компании.

— В 2017 году мы выйдем с отдельной маркетинговой программой в поддержку нашего бриллиантового бизнеса. Мы хотим выйти на мировой рынок с брендами «Российские бриллианты» и «Цветные камни», мировая маркетинговая программа сейчас дописывается. Мы хотим занять определенную нишу, в том числе на таких крупных аукционах, как Sotheby's, которые поднимают общую капитализацию компании. Определенных задач по объемам нет, есть задача продавать 100% произведенной продукции с максимальной валютной эффективностью, — сообщил представитель АК «Алроса».

По его словам, компания ежегодно продает бриллианты на сумму около $110–115 млн (около 5% от общего объема реализации) и занимает около 20% рынка российской огранки. Ежегодно «Алроса» инвестирует в развитие своего гранильного дивизиона около 500–700 млн рублей для приобретения нового оборудования. Сейчас полным ходом идет реорганизация ограночного бизнеса, сообщил представитель АК «Алроса».

При этом бриллиантовый дивизион «Алросы» находится на грани выживания на фоне отмены в РФ экспортной пошлины на алмазы и традиционной низкой рентабельности этого бизнеса.

— Наша огранка — это три предприятия: в Москве, Барнауле и Орле. Они находятся в такой же ситуации, как и все предприятия ограночной отрасли, — в состоянии, близком к убытку. В частности, наш завод в Орле находится в стадии банкротства, потому что, к сожалению, наши экономические реалии не стимулируют ограночные производства к рентабельности, — отметил представитель «Алросы». Он подчеркнул, что компания заинтересована в сохранении компетенций в этой сфере.

Заниматься огранкой и производством бриллиантов «Алроса» начала еще в 2000 году. При этом изначально основной целью был сбор информации о рынке, на который компания поставляет свои алмазы для производства бриллиантов.

В начале 2013 года «Алроса» впервые осуществила тестовые продажи двух бриллиантов на Sotheby's, а в мае того же года уже заключила меморандум с аукционным домом о возможной реализации на торгах крупных бриллиантов, произведенных «Бриллиантами АЛРОСА», а также ювелирных изделий с этими камнями.

На сегодняшний день ежегодный объем торгов продукцией «Алросы» через Sotheby's небольшой, там выставляются только уникальные камни, но для компании важна маркетинговая составляющая, поскольку рынок США является одним из ключевых в потреблении бриллиантов. Представляемые для продажи камни проходят сертификацию Геммологического института Америки (GIA). Сейчас «Алроса» активно сотрудничает с GIA, в частности, ведет переговоры с представителями американской компании об их участии в работе новой площадки по торговле алмазами и бриллиантами во Владивостоке, сообщил представитель алмазодобывающей компании.

В июне 2016 года президент АК «Алроса» Андрей Жарков в ходе визита в США провел ряд встреч с крупнейшими потребителями продукции компании и руководством отраслевых ассоциаций. Обсуждались вопросы увеличения объема продаж алмазной продукции и реализации совместных маркетинговых программ. Российская компания уже зарекомендовала себя на американском рынке. В частности, в 2012 году «Алроса» заключила долгосрочное соглашение о поставках алмазного сырья с Laurelton Diamonds (Бельгия) — дочерней компанией Tiffany & Co., одной из крупнейших в мире сетей розничной торговли ювелирными изделиями и товарами класса люкс.

По данным директора группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максима Худалова, «Алроса» продает через Sotheby's в основном уникальные камни размером более 50 карат.



— Такие камни чрезвычайно редки, и за 2014 год, по оценкам, через аукцион было продано несколько камней на сумму около $2 млн. Поскольку вывоз подобных уникальных камней требует разрешений от Гохрана, я не ожидаю резкого расширения сотрудничества по данному направлению, — отметил Максим Худалов.

У «Алросы» есть законодательные ограничения на вывоз уникальной продукции (бриллианты размером более 20 карат). По процедуре компания должна предоставить свой камень особого размера к выкупу Гохрану. Если госорган дает официальный отказ, то камень предлагается Якутии. И уже после отказа Якутии необходимо обратиться в правительство РФ за специальным постановлением для вывоза камня за рубеж. Сейчас «Алроса» обсуждает с Минфином и Гохраном возможное облегчение этой процедуры.

Пресс-служба Минфина вчера не ответила на запрос «Известий».

— Регулирования вывоза особо крупных (более 50 карат) и в особенности именных камней, вероятно, избежать не удастся, поэтому ставка, очевидно, будет делаться на продукцию в 1,8–10,8 карат, — считает аналитик АКРА.

По словам Максима Худалова, на камни «Алросы» размерами 1,8–10,8 карат приходится до 4% добычи и 34% от общей выручки компании. Запуск новых брендов и выход с ними на международные аукционы может позволить получать более высокие цены, а значит, довести долю сырья этой группы до 36–40% в выручке компании.

— Продвижение новых брендов в любом случае должно принести пользу, как всякий серьезный маркетинговых ход, повышающий узнаваемость производителя и расширяющий рынки сбыта. И даже сам факт частого упоминания «Алросы» способен поднять биржевые котировки и повысить капитализацию, — считает аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Максим Худалов полагает, что новые рынки компании скорее будут связаны с развитием торгового кластера во Владивостоке, поскольку продукция компании уже хорошо знакома западным и ближневосточным покупателям.



— С учетом отмены экспортной пошлины на алмазы из России велика вероятность, что часть мелких игроков, особенно на Дальнем Востоке, будет поглощаться бриллиантовым подразделением «Алросы». В целом запуск новых брендов на азиатском направлении может повысить долю доходов компании от этой деятельности до 10–15%, — считает аналитик АКРА.

— Что касается консолидации ограночных производств в РФ на базе «Бриллиантов АЛРОСА», то в будущем это не только возможно, но и, пожалуй, необходимо для поддержки отрасли. В условиях монополии на добычу и продажу алмазов независимые огранщики не могут иметь высокой рентабельности, обеспечивая ее монополисту. В такой ситуации будет правильно, если монополист сам, в свою очередь, позаботится о поддержании производств, — подытожил Алексей Калачев из «Финама».