Прав на «Мечту» у китайцев пока нет

Украинская госкомпания «Антонов» официально сообщила о том, что права интеллектуальной собственности, также как права держателя Сертификата самолетов Ан-225 «Мрия», Китаю не передавались.



Соглашение о работах по программе Ан-225 между компаниями «Антонов» и Aerospace Industry Corporation of China (AICC, Китай), которое было подписано 31 августа, предполагает долгосрочное сотрудничество, пишет агентство «РИА Новости».



На первом этапе совместных работ украинская госкомпания должна построить второй самолет Ан-225 «Мрия» и передать его AICC. Далее предполагается отладка совместного серийного производства самолета в Китае с сохранением лицензии компании «Антонов».



«Известия» освещали подписание соглашения, аргументируя интерес к событию уникальностью параметров Ан-225.

